Deschamps vor Duell: „Ihr habt sehr viel Qualität“

Zurück zu „Les Bleus“: Was war gegen Kanada mit Teamchef und Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch, der gegenüber der „Krone“ Österreich „sehr stark“ einschätzte, auffallend? Etwa, dass Kapitän Mbappé dem Titelmitfavoriten als Joker vorerst schmerzlich fehlte. „Spielt Kylian, ist das ein Unterschied, klar besser“, so Deschamps. „Aber wir wollten, nachdem er gegen Luxemburg einen Schlag erlitten hatte, kein Risiko eingehen.“ So durfte Rekord-Torjäger Giroud, der nach der EM aufhört, in seinem letzten Ländermatch in der Heimat beginnen. Und das als Kapitän. Den knapp 41.000 Fans im ausverkauften Stade Matmut-Atlantique gefiel’s, für den bald 38-Jährigen gab’s oft Szenenapplaus und „Giroud“-Sprechchöre. „Wir wissen, was Oliver als echte Nummer 9 bringen kann“, so der Teamchef, der ihm die Kapitänsbinde deswegen gab: „Das war der Wunsch des Teams, habe ich akzeptiert. Die Gruppe entscheidet.“