Rätsel in Kärnten: Politiker spurlos verschwunden

Was ist mit Herrn H. passiert? Nach einem Wahlerfolg seiner Partei war er 2021 am Wörthersee noch als Gemeindevorstand in Krumpendorf tätig. Allerdings nur kurz – denn schon nach wenigen Monaten blieb er allen Sitzungen unentschuldigt fern. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jede Spur.