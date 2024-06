Mädchen bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Die Neunjährige radelte gegen 13.15 Uhr auf dem Oberfeldweg in Richtung Länderweg. Bei der dortigen Kreuzung angekommen, stoppte sie kurz, um sich zu vergewissern, dass kein Auto kommt. Just in dem Moment, als sie die Kreuzung queren wollte, kam ihr vom Länderweg ein weißer Pkw entgegen – eine Kollision war unvermeidbar, das Mädchen stürzte und blieb mit schmerzhaften Blessuren auf dem Asphalt liegen.