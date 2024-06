Salzburger Autorin freut sich über Ritterschlag

So auch in „Die Influencerin“. „Eine Lifestyle-Frau mit toller Figur hat in den Sozialen Medien über 100.000 Follower. Ihr wird aber von der Online-Welt die Schuld am Tod einer Followerin gegeben. Welchen Einfluss haben Influencer auf uns – und umgekehrt? Um dieses psychologische Wechselspiel geht es“, beschreibt Russ ihr Buch bei einem Espresso im Café „Fräulein Anna“ von Ehemann Karlheinz in der Alpenstraße.