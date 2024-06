Straßenlaterne niedergemäht: Unfalllenker gesucht

Mitten in der Nacht ist in Rauchwart im Südburgenland ein Unbekannter gegen eine Straßenleuchte gekracht. Nach dem Crash machte er sich prompt aus dem Staub. Zurückblieb ein Schaden von 7000 Euro. „Bitte melden Sie sich“, appelliert Bürgermeisterin Michaela Raber an den Verursacher.