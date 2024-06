Höll unterstreicht Favoritenrolle in Leogang

Wer wenn nicht die Lokalamatadorin Vali Höll? Die 22-Jährige Downhillerin gewann das Semifinale beim Mountainbike-Weltcup in Leogang mit 1,6 Sekunden Vorsprung und geht am Sonntag als letzte und als große Favoritin ins Rennen. Schon in der Qualifikation zu Mittag siegte Höll, obwohl sie ohnehin gesetzt war. Trotz schwieriger Bedingungen (Topfahrer wie Camille Balanche und Nina Hoffmann rutschten auf der Strecke aus) ließ Höll (Team YT Mob) keine Zweifel aufkommen, dass sie ihren Vorjahressieg wiederholen kann. „Es war knackig. Ich bin einfach sicher runtergefahren“, fasste die Gesamtweltcupführende den Tag gut zusammen. Als die Lokalheldin im Ziel ankam, wurde es richtig laut. „Es ist cool, dass am Samstag schon so viele Leute da sind“, staunte Höll.