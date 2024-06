Leogang gerüstet für ein Mountainbike-Spektakel

So oder so: Der Bikepark in Leogang wird auch heuer wieder aus allen Nähten platzen. Mit dem Vorverkauf war man sehr zufrieden, rund 20.000 Fans werden am Wochenende erwartet. Pointner: „Der stärkste Tag wird der Sonntag sein. Die Finalläufe im Downhill versprechen viel Action und Spannung.“ Aber auch an den anderen Tagen wird den Besuchern ein Rahmenprogramm geboten. Beispielsweise geben morgen Nachmittag Ski-Superstar Marco Schwarz und Mountainbike-Lokalmatadorin Vali Höll eine Autogrammstunde.