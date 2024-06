13 Downhill-Siege für einen Ski-Erfolg in Saalbach

Ein bisschen weniger bekommen Straßenradsportler. Ein Etappensieger der am 29. Juni startenden Tour de France casht 11.000 Euro ab. Über eine viel sattere Prämie darf sich der Champion der French Open in Paris freuen. Wer auch immer am Sonntag den Pokal in die Höhe stemmt, ist um 2,4 Millionen Euro reicher. Downhill-Fahrer kommen in ihrer ganzen Karriere niemals auf diese Summe an Preisgeld. Denn 640 Siege sind sogar für eine Dominatorin wie Höll utopisch.