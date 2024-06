Lieblingsstopp soll für Höll und Kolb Party werden

Als Favoritin am Start

„Am schönsten war zu sehen, wie meine Familie und meine Freunde sich gefreut haben für mich. Da merkt man erst, was man für einen Einfluss als Athletin hat. Da sieht man, wie glücklich deine Mitmenschen sind, das war für mich der schönste Moment.“ Das möchte die zweifache Gesamtweltcupsiegerin auch heuer wieder erleben. Als Führende (zehn Punkte Vorsprung auf Tahnee Seagrave) gilt sie daheim als Favoritin. In welcher Form sie sich befindet, zeigt sich in der Qualifikation (12) und dem Semifinale am Samstag. Sonntag (14.15) steigt das große Finale. Für Kurzentschlossene sind noch Restkarten verfügbar.