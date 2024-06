Starkregen: Zwei Personen aus Seenot gerettet

Zwei Personen gerettet

Ernst wurde es allerdings am Faaker See: Dort frischte gegen 15 Uhr der Wind immer mehr auf und das Wetter verschlechterte sich schnell. „Ein Einsatzteam der Einsatzstelle Faaker See startete mit dem Boot proaktiv eine Kontrollfahrt“, heißt es in einer Aussendung der Wasserrettung. Auf der Nordseite des Sees - im Stadtgebiet Villach - konnten die beiden Wasserretter zwei Personen in einem aufblasbaren Kanu sichten, die mit dem Starkwind und den gefährlichen Bedingungen zu kämpfen hatten – in Seenot waren. „Starker Regen, hohe Wellen und kleinerer Hagel verschärften die Situation“, schildern die Einsatzkräfte. Das routinierte Einsatzteam konnte die beiden samt Boot und SUP rasch an Bord des Rettungsmotorbootes nehmen und wieder zum sicheren Ufer fahren. Weitere Hilfesuchende konnten nicht ausgemacht werden.