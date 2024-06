Diskussionen um Bau von Elektrolyseur in Zurndorf

Burgenland Energie: Es gibt keine Auswirkungen aufs Grundwasser

Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie, betont hingegen, das Wasserstoff-Projekt sei so geplant, dass es keine Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel oder den See gäbe. „Mit dieser Blockade der ÖVP soll die Energieunabhängigkeit Burgenlands verhindert werden und die Burgenländer in der Geiselhaft der russischen Gaslieferungen gehalten werden.“ Laut Sharma würden die Zahlen der ÖVP nicht stimmen. „Wir brauchen hier so viel Wasser, wie es einem Feldbrunnen entspricht. In der Region gibt es rund 6000 offizielle Feldbrunnen. Wir sind der Meinung, dass uns die Gasunabhängigkeit von Russland einen von 6000 Feldbrunnen wert sein sollte“, so Sharma.