Wutwirt gerügt: „Klagen sind mir so was von egal“

„Das tu’ ich bestimmt nicht, und die angedrohten Klagewellen sind mir so was von egal“, wettert Lercher im Gespräch mit der „Krone“. Er will auch künftig zu seiner Meinung stehen: „Es ist wohl noch immer meine Entscheidung, wer zu mir ins Lokal kommt. Ich lasse mir bestimmt nicht alles gefallen!“