Miserable Taktung: Das Mölltal am Abstellgleis

„Schon Ende 2025 wird die neue Koralmbahn samt Einführung des Schnellzug-Stundentaktes Villach-Salzburg in Betrieb gehen. Damit auch die Bevölkerung im Bezirk Spittal an der Drau davon profitieren kann, sind gute S-Bahn-Anbindungen an die Bahnhöfe Spittal und Mallnitz unerlässlich“, fordert die Gewerkschaft (ÖGB) auf dem Oberkärntner Bezirk. Zudem zeige sich schon jetzt, dass die Pendler aus den entlegeneren Ortschaften des Mölltales aufgrund der miserablen Taktungen der öffentlichen Verkehrsmittel lieber auf das Privatfahrzeug zurückgreifen.