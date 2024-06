Thema Bademeister: Traumjob oder Blitzableiter?

Freibad muss geschlossen bleiben

Dabei werden Bademeister vielerorts gesucht, etliche Badeoasen mussten die Suche gar erfolglos einstellen. Lochen am See oder Schönau/Mühlkreis starteten ohne fixe Badeaufsicht in die Saison, geschlossen hat hingegen weiterhin das Freibad in Obernberg/Inn. Der dortige Bademeister fällt krankheitsbedingt aus, Ersatz blieb aus. „Aber Interessenten können sich am Gemeindeamt melden“, meint Bürgermeister Martin Bruckbauer (BOMB). Meist sind Bademeister bei den Gemeinden angestellt, ihr Gehalt orientiert sich an der OÖ Gemeinde-Einreihungsverordnung.