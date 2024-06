Schullin-Schmuck: Türkise Juwelen im Strandbad

Die karibische Farbe des Wörthersees steht als Pate für die Kollektion Aqua, die von Hans Schullin am Mittwoch im idyllischen Kropfitschbad in Krumpendorf präsentiert wurde. Der Grazer Nobeljuwelier hat auch Läden in Klagenfurt und Velden, stellt seine Juwelen öfters in Kärnten vor.