ÖVP-Zentrale besetzt: Aktivisten werden angezeigt

Wirbel herrschte am Mittwoch in der Tiroler ÖVP-Zentrale in der Fallmerayerstraße in Innsbruck, wie die „Krone“ berichtete. Grund waren Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken. Sie wollten ein Gespräch mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig erzwingen und besetzten die Räumlichkeiten. Ihre Forderung: Ein Ende der Vollspaltböden in der Schweinehaltung.