Tierschützer besetzen ÖVP-Zentrale in Innsbruck

Aufregung am späten Mittwochvormittag in der Innsbrucker ÖVP-Zentrale: Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) verschafften sich Zugang zum Gebäude und besetzten einen Raum. Sie kündigten an, nicht zu gehen, ehe VP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig mit ihnen spreche.