Sechs Jahre kein Hallenbad? Noch immer kein Plan

Eigentlich ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erst bei einem Projekt über 2,5 Hektar erforderlich, das Sportbad am Südring unterschreitet diese Schwelle um 147 Quadratmeter. Die Behörde ist vorsichtig, weil das Bad an die Jump-World angrenzt, wo auch viel los ist. „Im Oktober gibt uns die UVP-Behörde Bescheid, wir rechnen mit einem Baustart 2025 und einer Fertigstellung 2027“, sagt Stadtchef Christian Scheider. Das Bad in der Gasometergasse sperrte 2021 zu, das heißt, es gibt in Klagenfurt zumindest sechs Jahre kein Hallenbad.