Sündige Strand-Pics: Elsa Hosk zeigt Knack-Po

Ultra heiße Strand-Pics

Lasziv räkelte sich die 35-Jährige in einem knappen pink-orangenen Bikini. Verführerisch blickte das Model in die Kamera und streckte ihren Fans dabei frech ihre Kehrseite entgegen. Ihre Haare hatte sie zu einem schönen Dutt zusammengebunden, goldene Statement-Ohrringe machten den atemberaubenden Look komplett.