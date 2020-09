Elsa Hosk verkündet süße Baby-News mit Nacktfotos

„Ich habe diesen Engel in meinem Bauch für eine Weile als Geheimnis gehütet ... Ich freue mich so sehr und bin so glücklich, ein Baby zu haben und das nächste Kapitel im Leben mit dem Mann meiner Träume zu beginnen!“, schwärmte Elsa Hosk. „Die Hälfte ist geschafft“, fügte die Victoria‘s-Secret-Beauty hinzu. Nur noch wenige Monate also, bevor die Laufsteg-Schönheit ihr Baby in den Armen halten kann.