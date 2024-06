„Sehr schmutzig“: Barca-Boss schießt gegen Real

Auch in Bezug auf Reals Transfercoup rund um Kylian Mbappe konnte sich der Boss der Katalanen einen Seitenhieb nicht verkneifen. „Wir wollen, dass Barca die Champions League gewinnt und jedes Spiel gewinnt. Was die Verpflichtung von Mbappe betrifft, so vertraue ich mehr auf die Philosophie von Barca, die darin besteht, Talente aus La Masia (Akademie von Barcelona, Anm.) hervorzubringen“, erklärte Laporta.