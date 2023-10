Angeklagter Laporta glaubt an Verschwörung Madrids

Nichts von dem, was behauptet wird, entspreche der Wahrheit, viel eher versuche Madrid Barcelona in die Knie zu zwingen, ist der Funktionär überzeugt. „Wenn man nach Madrid fährt, um dort zu arbeiten, merkt man, dass es einen soziologischen Madridismo (Anhänger von Real Madrid, Anm.) bei allen Mächtigen gibt: in der Finanzwelt, in der Politik, in den Medien und im Sport. Dieser Madridismo ist bei all jenen spürbar, die die Organismen der staatlichen Macht lenken. Sie hatten keine gute Zeit, als Barca einen glanzvollen Moment in unserer Geschichte erlebte“, erklärte Laporta laut der spanischen Zeitung „Mundo Deportivo“.