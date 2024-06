„Das wird auch eine kleine Freundes-Battle“

Grande Finale in einer ausverkauften Heimhalle! „Über 2200 Zuschauer. Das ist für die Liga richtig viel, gibt dir mental einen Push“, meint Hards Constantin Möstl, der gegen Linz im Duell der Wiener Teamtorhüter just Florian Kaiper gegenübersteht. Also jenem Kumpel, mit dem er letzte Saison bei Westwien Meister wurde! „Wir verstehen uns sehr gut. Das wird eine kleine Freundes-Battle!“ Und das im letzten Spiel für Hard, geht Consti im Sommer doch zu Lemgo und ÖHB-Kollege Lukas Hutecek in die deutsche Bundesliga.