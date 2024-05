Gericht lässt UniCredit im Rechtsstreit abblitzen

Auch Oberster Gerichtshof schon mit der Causa beschäftigt

In der Vergangenheit war in diesem Rechtsstreit der Oberste Gerichtshof schon mehrmals beschäftigt worden: Zur Struktur der 3 Banken Gruppe und der Zulässigkeit der Kapitalerhöhungen erhielt die Oberbank dabei in allen 22 Punkten recht, unterstrich man erst im Zuge der Bilanzpräsentation Anfang April.