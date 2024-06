NFL-Legende Larry Allen (52) unerwartet verstorben

Super-Bowl-Champion

1994 war der gebürtige Kalifornier in der zweiten Runde des NFL-Drafts an 46. Stelle von den Dallas Cowboys gezogen worden, gewann 1996 den Super Bowl. 2006 wechselte der Offensivspieler zu den San Francisco 49ers, wo er 2007 seine Karriere beendete. Elfmal wurde Allen in seiner Karriere in den Pro Bowl gewählt, 2011 erhielt er den Dallas Cowboys Ring of Honor.