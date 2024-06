Forschung zeigt: Schrott kann zu Energie werden

Das Prinzip ist einfach und nicht neu: Allerdings ist es im Zuge des Forschungsprojekts „Waste2Material“ jetzt im Burgenland gelungen, das Verfahren der Pyrolyse so anzuwenden, dass bislang nicht verwertbare Reststoffe, wie Elektroschrott, Kunststoff und Abfallstoffe aus der Landwirtschaft, optimal verwertet werden. Insgesamt fünf Jahre tüftelte die Forschung Burgenland und die FH Burgenland in Kooperation mit der Firma Sonnenerde und dem UDB daran, bis die errichtete Versuchsanlage zur thermochemischen Abfall-Vorbehandlung in Betrieb genommen werden konnte.