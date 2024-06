Was motiviert Sie, wählen zu gehen?

In einer Demokratie ist Wählen ein fundamentales Recht. Durch die Teilnahme an der EU-Wahl wird es allen Wahlberechtigten ermöglicht, direkt über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zu entscheiden. Die Wahlbeteiligung bei der letzten EU-Wahl lag bei knapp 60 %, dieses Jahr wollen laut Umfrage 70 % wählen gehen. Wie wahrscheinlich werden Sie zur Urne zu schreiten und was motiviert Sie dazu?