Vom „besten Turnier der Welt“ geht es zu Olympia

Ein kleines Feld in 136 Meter Höhe. Die Teams spielen sich Bälle zu – der Werbedreh auf dem Wiener A1-Turm für das Beachvolleyball-Elite16-Turnier auf dem Heumarkt hatte es in sich. „Ein super Termin, ich habe in meiner langen Karriere noch nie in so luftiger Höhe gespielt“, schmunzelte Österreichs Star Alex Horst mit Julian Hörl im „Krone“-Gespräch.