Günther Nussbaum: „Das ist emotionaler Stress“

Einsturzgefährdete Dächer, verschimmelte Wände und gefährliche Fehlkonstruktionen können den EU-Bausachverständigen Günter Nussbaum auch in der 20. Staffel von „Pfusch am Bau“ (20.15 , PULS 4) nicht aufhalten. Er begibt sich einmal mehr auf Spurensuche nach Schluderei beim Häuslbauen und landet etwa im Bezirk Melk, wo Stefan Kremser und Jennifer Ziegler sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen wollten. Sie haben für sich und ihre zwei kleinen Kinder ein „hoch qualitatives Blockhaus“ um 405.000 Euro über eine renommierte Makleragentur, von einer Privatperson, erworben. Nachdem die im Keller gelagerten Umzugskartons innerhalb kürzester Zeit nass und deren Inhalte verschimmelt waren, beginnt die Diskussion mit dem Verkäufer. Das Paar ist verzweifelt und den Tränen nahe. „So eine Sache ist emotionaler Stress. Man fühlt sich ungerecht behandelt, das ist oft das Schlimmste. Ich habe schon Sachen erlebt, wo jemand beim Telefonieren mit dem Baupfuscher einen Herzinfarkt gekriegt hat. Das ist es alles nicht wert“, so Nussbaum zu den Herausforderungen in seinem Fernseh-Job. Als hätte das Oberhaupt einer zehnköpfigen Patchworkfamilie nicht schon genug Baustellen beruflicher Natur, widmet er sich auch seiner eigenen aus dem Privatbereich. Für sich und seine Lieben gestaltet er ein neues Zuhause. Die alte Frühstückspension, am Fuße des Schneebergs in Puchberg, beschäftigt den TV-Liebling seit mehr als vier Jahren. In „Die Nussbaums“ (gleich im Anschluss) gibt die Truppe tiefe Einblicke in ihr Familienleben.