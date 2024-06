Party eskalierte: Gäste lieferten sich Schlägerei

Es sollte eine stimmungsvolle Partynacht werden – stattdessen landeten zwei Gäste im Krankenhaus, und ein Mann in Handschellen. Letzterer hatte offenbar schon am Abend zu tief ins Glas geschaut, und schließlich begonnen, seine Ex-Freundin (18), in deren Villacher Wohnung gefeiert wurde, unangenehm zu bedrängen.