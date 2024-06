Sabalenka triumphiert im „Battle of the Besties“

Sabalenka gegen Badosa war auch ein Duell zweier bester Freundinnen, die Veranstalter hatten die Partie als „Battle of the Besties“ beworben. Badosa hatte in den vergangenen Jahren mit Rückenproblemen zu kämpfen, die ehemalige Weltranglistenzweite ist daher im Ranking nur noch auf Position 139 zu finden. Gegen die mit Fortdauer der Partie immer bessere Sabalenka war aber nichts zu machen. Ähnlich verlief es bei Rybakina. „Im zweiten Satz habe ich mit mehr Selbstvertrauen gespielt und meinen Aufschlag verbessert“, meinte die gebürtige Russin.