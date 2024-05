Frühling dritte extrem warme Jahreszeit in Folge

Nicht überall zu feucht

Die regionale Niederschlags-Auswertung des Frühlings 2024 zeigt deutliche Unterschiede auf. Im Gebiet vom Tiroler Unterland über Salzburg und Oberösterreich bis zum Weinviertel gab es etwa durchschnittliche bis leicht zu trockenen Verhältnisse (plus 15 bis minus 25 Prozent). Deutlich zu feucht war es hingegen größtenteils im Westen und Süden Österreichs (plus 15 bis plus 75 Prozent), besonders in Oberkärnten (teilweise plus 90 Prozent).