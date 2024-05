Österreichs beste Badminton-Spielerin hört auf

Die amtierende Staatsmeisterin erreichte mit ihrer Vorarlberger Doppelpartnerin Serena Au Yeong in der Weltrangliste Position 68. Dass sie nun nur noch für WAT Simmering in der heimischen Liga antreten will, führte beim Verband zu einer kurzen Schockstarre. Mittlerweile hat Au Yeong mit Anna Hagspiel eine neue Partnerin gefunden.