Pentz Favorit aufs Einserleiberl gegen Frankreich!

Er wolle Teamchef Ralf Rangnick mit starken Trainingsleistungen überzeugen, sagte Pentz am Donnerstag nach der ersten ÖFB-Einheit in Windischgarsten. Die Verletzung von Schlager habe an seiner Situation nicht viel geändert. „Wenn ich beim Nationalteam bin, will ich immer spielen.“ Dass die Entscheidung über den Stammgoalie wohl noch länger auf sich warten lässt, ist für Pentz kein Problem. „Ich kann mit so etwas gut umgehen.“ Der Salzburger und Schlager kennen einander seit langer Zeit, daher schickte Pentz auch unmittelbar nach Schlagers Knieblessur Genesungswünsche an den Pechvogel. „Verletzungen sind immer traurig. Am liebsten gewinnt man ein Duell sportlich.“