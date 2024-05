Frankreichs Ex-Präsident zu Besuch in Wien

Der frühere französische Staatspräsident François Hollande (2012-17) hat am Mittwoch dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) einen Besuch abgestattet. Bei einem Treffen im Rathaus wurde auf die gute und auch historisch bedeutsame Beziehung Österreichs bzw. Wiens mit Frankreich verwiesen – und auf die aktuellen Herausforderungen in Europa. Hollande trug sich in das Goldene Buch der Stadt Wien ein und hielt am Nachmittag auch einen Vortrag im Wien Museum.