Nach Katastrophe: „Die Erde ist noch in Bewegung“

Doch hätte man die Einwohner warnen können? „Es gibt kein Frühwarnsystem. Die Installation solcher Systeme wäre aufgrund der Vielzahl potenziell gefährdeter Hänge und der schwierigen Zugänglichkeit in abgelegenen Gebieten kaum umsetzbar“, erklärt Marlène Villeneuve, Professorin für Felsmechanik an der Montanuni in Leoben (Steiermark).