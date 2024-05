Wega präsentierte neues Spezialfahrzeug „Survivor“

Kosten von 1,9 Millionen Euro für Karner „gut investiertes Geld“

„Es ist wichtig für die Bevölkerung, das öffentlich zu zeigen“, sagte der Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Anschluss. „Es ist unsere Aufgabe für die Sicherheit Menschen in dieser Stadt zu sorgen.“ Neben ausreichend Personal brauche es auch modernes und zeitgemäßes Gerät, so Karner. Wie wichtig eine gute Ausrüstung zur Eigensicherung der Polizistinnen und Polizisten sei, zeigte sich vor wenigen Tagen, als in Favoriten ein Beamter von einem Mann mit dem Messer attackiert wurde. „Er ist Gott sei Dank glimpflich davon gekommen mit leichten Schürfwunden, weil er eine Stichschutzweste angehabt hatte“, betonte Karner. Der „Survivor“ hat 1,9 Millionen Euro gekostet. „Das ist gut investiertes Geld“, sagte der Innenminister.