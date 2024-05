Austria-Coach: „Wäre noch mal knackig geworden!“

Christian Wegleitner (Austria-Trainer): „Das Ergebnis ist über zwei Spiele hinweg in Ordnung. Wir wissen aber auch, wenn der Stangenschuss (von Maximilian Entrup, Anm.) reingeht ins Tor, das wäre schon nochmal knackig geworden. Letztendlich hat dann Hartberg das gespielt, was ihnen am wenigsten schmeckt – diese langen Bälle, die wir richtig gut wegverteidigt haben. Ich möchte am liebsten den Hut ziehen vor der Mannschaft.“