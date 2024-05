Vermisste sind in den meisten Fällen minderjährig

1500 Anzeigen über Abgängige

Überhaupt betrafen im Vorjahr acht von zehn Abgängigkeitsanzeigen in Oberösterreich Kinder und Jugendliche, wie eine „Krone“-Anfrage an das Bundeskriminalamt zeigt. Demnach wurden in rund 850 Fällen 14- bis 18-Jährige als vermisst gemeldet, 350-mal waren es Kinder. Insgesamt gab’s etwa 1500 Anzeigen über Abgängige.