Auf Grazer Pendler kommen staureiche Zeiten zu

Gleich zwei neue Baustellen in der Grazer Innenstadt lassen Pendler bald ungeduldig auf ihren Autositzen herumrutschen. In der Elisabethstraße weicht eine Fahrspur dem Busverkehr, in der Maiffredygasse müssen die Schienen saniert werden. Die Terminkollision war laut der Grünen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wegen unterschiedlichen Zuständigkeiten nicht vermeidbar.