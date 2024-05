Österreich überzeugte mit Offensive und bei Fans

Mit Platz 10 hat Österreichs Eishockey-Team bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Tschechien das beste Ergebnis seit 21 Jahren geschafft. Die guten Leistungen schlugen sich auch in starken Offensiv-Statistiken nieder, das Unterzahlspiel klappte dagegen nicht wie erhofft. Bei den Fans war die ÖEHV-Auswahl eine der beliebtesten Mannschaften. In der Weltrangliste verbesserte sich Österreich um drei Plätze auf Rang 13.