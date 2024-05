Karl Ploberger präsentiert mit „Das Paradies daheim“ (Dienstag, 20.15 Uhr, ORF 2) zum fünften Mal die schönsten Gärten Österreichs. Der Pflanzenflüsterer meldet sich aus den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern und zeigt in zehn Gartenporträts die Vielfalt der grünen Oasen des Landes. Welche Pflanze empfiehlt er jenem, der so gar keinen grünen Daumen hat? „Wenn es ums Blühen geht, dann die Pelargonie. Das Kind Südafrikas verträgt es auch mal, wenig gegossen zu werden, und blüht und blüht – wenn man sie nicht ,in Liebe ertränkt‘!“, so Ploberger zur „Krone“. Welche Pflanze hat ihm schon mal den letzten Nerv geraubt? „Mich hat der Garten zwei Tugenden gelehrt: Geduld und Gelassenheit. Am besten mit der Natur und nicht gegen die Natur gärtnern.“