„Krone“-Quizzer für Rateshow-Special gesucht

Sonne, Strand und Badeurlaub – Österreich zieht es in der heißen Jahreszeit gern ans Mittelmeer. Rund ums „Dolce Vita“ dreht es sich Anfang September auch beim „Quizmaster“. Moderator Andreas Moravec stellt Fragen rund um die liebsten Urlaubsländer der Österreicher – und verlängert so im Rate-Studio den Sommer. „Sommerurlaub heißt für mich, Strand, Meer, meine Familie und einfach in den Tag hineinleben. Abends dann gemütlich zusammensitzen und plaudern oder etwas spielen mit den Kindern“, so Moravec im „Krone“-Interview. Wo es ihn heuer hin zieht? „Wieder an den Strand nach Griechenland und Italien. Gutes Essen und freundliche Leute gehören zum Urlaub einfach dazu.“ Welcher „Krone“-Leser nun nicht nur Lust auf Sand und Sonnenschirm bekommen hat, sondern auch seine Quizzel-Qualitäten unter Beweis stellen möchte, kann sich als „Krone“-Kandidat bei ServusTV bewerben. Bewerbungen mit dem Betreff „Kronen Zeitung“, sowie Name, Alter, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und ein Foto, schicken Sie bitte direkt an quiz.servustv@sandrats.at. Einsendeschluss ist Freitag, der 14. Juni. Mit ein bisschen Glück sind Sie bei der Spezial-Ausgabe dabei. „Ein Special ist immer etwas besonderes weil man aus dem ,Alltag‘ ausbrechen kann. Die Kandidaten und ich können in diesem Fall mit Urlaubs-Stimmung ein wenig Sommer und Sonne in die Wohnzimmer der Österreicher bringen“, freut sich Moravec.