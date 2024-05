Austrias Überflieger zieht mit Kronsteiner gleich

„Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die Großes bewirken können. Die Spieler sagen, es wurde nicht an vielen, aber an den richtigen Schrauben gedreht. Ich behaupte, dass die Qualität und Leidenschaft immer in der Mannschaft gesteckt hat, sonst wäre der aktuelle Flow auch nicht möglich.“ Interimscoach Christian Wegleitner schaffte es in kurzer Zeit, die Ergebnisse bei der Austria im heißen Liga-Finish wieder auf Schiene zu bringen. Von seinen Spielern wird der 45-Jährige geschätzt und genießt von seiner Truppe volle Rückendeckung. Mit drei Siegen aus den ersten drei Partien setzte „Wegi“ nach 270 Minuten auf der Trainerbank bereits eine starke Duftnote!