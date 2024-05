Eine „Jenseitsreise“ als literarischer Abschied

Die Literatur war für Gerhard Roth stets der Ort der größten Freiheit. Alles und jeden konnte sich der steirische Autor in seinem Schreiben imaginieren – und dieser Freiheit ist er bis zuletzt nachgegangen: In vier Schreibbüchern hat er seinen letzten, unvollendeten Roman hinterlassen, in dem er eine Reise ins Jenseits unternommen hat.