Keine „Fast Fashion“: Mode nach eigenem Geschmack

„Beim Nähen, Häkeln, Sticken und Knüpfen geht es um die Freude am Gestalten, das ist fast eine meditative Tätigkeit“, erklärt Karin Kruse im Gespräch mit der „Krone“. Begonnen hat alles mit dem Pop-Up-Store-Wettbewerb 2022 von Klagenfurt und dem Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds. „Ich war eine der Siegerinnen – so konnte ich nach 20 Jahren in einem Gesundheitsberuf mein Hobby zum Beruf machen“, erklärt die Betreiberin des Geschäfts „Stoff&Chic“ in Klagenfurt.