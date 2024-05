Bitter! Djokovic patzt im Halbfinale von Genf

Denkbar ist auch, dass Djokovic seine Aufgabe in Genf mit drei Einzeln als gelöst erachtete und er sich nun wie alle seine Konkurrenten vor Ort in Paris auf das Major vorbereiten will. Obwohl der dreifache French-Open-Sieger seit Mitte November, als er in Turin das Masters gegen Jannik Sinner gewann, kein Turnier mehr für sich entschieden hat, zählt er als Titelverteidiger zu den Mitfavoriten.