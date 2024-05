1500 Jahre alte Kirche mit Pilgergrüßen freigelegt

Kirche lag an alter Römerstraße

Die Ausgrabungsstätte, die nach Forscherangaben etwa einen Tagesmarsch vom antiken Hafen von Gaza entfernt an der alten Römerstraße nach Beerscheba liegt, öffne „ein Fenster in die Welt der christlichen Pilger, die vor 1500 Jahren das Heilige Land besuchten“, erklärte der IAA-Direktor Eli Escusido.