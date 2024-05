Bombenstimmung im Artillerie-Hauptquartier

Von der Schlagkaft und der Ausrüstung des Aufklärungs- und Artilleriebataillon (AAB) 4 können sich die Besucher am Tag der offenen Tür in der Liechtensteinkaserne am Truppenübungsplatz Allentsteig am Samstag, 25 Mai, überzeugen. Dort werden die Pforten von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein.