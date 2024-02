Eidgenossen rüsten sich für Übung in Allentsteig

„Größtes Heer der Welt“ braucht Platz

Grund: In der Schweiz gebe es schlicht kein Gelände, das groß genug für solch ein Manöver ist, heißt es. Zwar gibt es in unserem Nachbarland seit Langen ernste Bestrebungen, in den Kantonen Jura und Sankt Gallen entsprechende Anlangen zu Übungszwecken zu errichten, bislang scheiterten diese Pläne aber an der Finanzierung. Mit einer Mannstärke von 200.000 Soldaten ist die Schweizer Armee gemessen an der Bevölkerungszahl das größte Heer der Welt, bereits in den 1990er-Jahren waren die Eidgenossen in Niederösterreich zu Gast.